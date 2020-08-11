Снимите это немедленно! Как ГИБДД борется с тонировкой автостекол

17:30, 11.08.2020 26
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  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин

Сегодня Дорожно-патрульная служба МВД Казани провела рейд по пресечению нанесения на передние стекла тонировочной пленки, запрещенной техническими регламентами. Это касается любого транспорта, принадлежащего всем видам собственников: индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам.


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