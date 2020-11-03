«Динамо-Ак Барс» дома разгромило «Динамо-Метар» в матче чемпионата России
«Динамо-Ак Барс» дома обыграло челябинский клуб «Динамо-Метар» (3:0) в матче 23-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд.
Хозяева площадки уверенно провели все три сета и позволили своим соперницам набрать лишь 48 очков.
Напомним, ранее казанская команда обыграла «Динамо-Метар» в рамках полуфинала Кубка России.
Женская Суперлига, 23-й тур.
«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:0 (25:16, 25:15, 25:17).
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