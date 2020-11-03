Новости спорта

19:43 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Динамо-Ак Барс» дома разгромило «Динамо-Метар» в матче чемпионата России

18:39, 03.11.2020
«Динамо-Ак Барс» дома разгромило «Динамо-Метар» в матче чемпионата России
Фото: vk.com/vcdinamoakbars

«Динамо-Ак Барс» дома обыграло челябинский клуб «Динамо-Метар» (3:0) в матче 23-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд.

Хозяева площадки уверенно провели все три сета и позволили своим соперницам набрать лишь 48 очков.

Напомним, ранее казанская команда обыграла «Динамо-Метар» в рамках полуфинала Кубка России.

Женская Суперлига, 23-й тур.
«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:0 (25:16, 25:15, 25:17).


СпортВолейбол Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем