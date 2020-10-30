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«Динамо-Ак Барс» разгромило «Динамо-Метар» в матче полуфинала Кубка России

18:12, 30.10.2020
«Динамо-Ак Барс» разгромило «Динамо-Метар» в матче полуфинала Кубка России
Фото: vk.com/vcdinamoakbars

«Динамо-Ак Барс» дома разгромило челябинское «Динамо-Метар» (3:0) в матче полуфинального этапа Кубка России по волейболу среди женщин.

Упорная борьба на площадке получилась лишь в первой партии, которая закончилась со счетом 25:23. В двух других сетах казанские волейболистки отдали своим соперницам лишь 24 очка.

Завтра «Динамо-Ак Барс» сыграет во втором туре полуфинала Кубка страны. Их соперником станет подмосковное «Заречье-Одинцово».

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Динамо-Метар» — 3:0 (25:23, 25:14, 25:10).

СпортВолейбол Татарстан
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