«Динамо-Ак Барс» разгромило «Динамо-Метар» в матче полуфинала Кубка России
«Динамо-Ак Барс» дома разгромило челябинское «Динамо-Метар» (3:0) в матче полуфинального этапа Кубка России по волейболу среди женщин.
Упорная борьба на площадке получилась лишь в первой партии, которая закончилась со счетом 25:23. В двух других сетах казанские волейболистки отдали своим соперницам лишь 24 очка.
Завтра «Динамо-Ак Барс» сыграет во втором туре полуфинала Кубка страны. Их соперником станет подмосковное «Заречье-Одинцово».
«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Динамо-Метар» — 3:0 (25:23, 25:14, 25:10).СпортВолейбол Татарстан
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