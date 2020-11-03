В Челнах ищут собаку на вакансию актера

Русский драматический театр «Мастеровые» в Набережных Челнах ищет собаку-актера на роль Шарика в спектакле «Собачье сердце». Прежний питомец театра переехал жить в Воронеж.



На роль Шарика сейчас ищут новую собаку. Собака должна бить из «дворян», либо приближенной к дворнягам. Животное может быть любого пола, однако важно, чтобы собака была дрессирована, воспитана и легко обучаема. Работу собаки обещают оплачивать, при этом зарплата не сообщается.

Также важно, чтобы у хозяина была возможность присутствовать в театре на репетициях и во время показа спектакля, как на сцене «Мастеровых», так и в случае гастролей.



Ранее сообщалось, что во время самоизоляции спрос на кошек и собак в России вырос на 30%.

