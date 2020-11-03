Представители ТАНЕКО прокомментировали итоги проверки Ростехнадзора

Фото: Максим Платонов

Представители ТАНЕКО прокомментировали «Реальному времени» итоги проверки Приволжского управления Ростехнадзора, во время которой был выявлен ряд нарушений.

Как пояснили «Реальному времени», на Комплексе АО «ТАНЕКО» разработана и действует «Программа производственного экологического контроля (Программа ПЭК)».

«Проведение экологического мониторинга обеспечивается собственной аккредитованной Лабораторией производственного экологического мониторинга центральной лаборатории Комплекса АО «ТАНЕКО» с установленной Программой ПЭК периодичностью», — сообщили в компании.

В компании уверили, что данные производственного экологического контроля направляются в контролирующие органы в составе «Отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля на Комплексе нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов АО «ТАНЕКО».

«Замечаний и предписаний со стороны надзорных органов в адрес АО «ТАНЕКО» в части отсутствия или ненадлежащего ведения производственного экологического контроля не поступало», — заключили в пресс-службе.



Ранее сообщалось, что Приволжское управление Ростехнадзора выявило ряд нарушений при строительстве объектов общезаводского хозяйства (ОЗХ) и установки каталитического крекинга на нефтекомплексе ТАНЕКО.

