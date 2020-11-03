Представители ТАНЕКО прокомментировали итоги проверки Ростехнадзора
Представители ТАНЕКО прокомментировали «Реальному времени» итоги проверки Приволжского управления Ростехнадзора, во время которой был выявлен ряд нарушений.
Как пояснили «Реальному времени», на Комплексе АО «ТАНЕКО» разработана и действует «Программа производственного экологического контроля (Программа ПЭК)».
«Проведение экологического мониторинга обеспечивается собственной аккредитованной Лабораторией производственного экологического мониторинга центральной лаборатории Комплекса АО «ТАНЕКО» с установленной Программой ПЭК периодичностью», — сообщили в компании.
В компании уверили, что данные производственного экологического контроля направляются в контролирующие органы в составе «Отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля на Комплексе нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов АО «ТАНЕКО».
«Замечаний и предписаний со стороны надзорных органов в адрес АО «ТАНЕКО» в части отсутствия или ненадлежащего ведения производственного экологического контроля не поступало», — заключили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Приволжское управление Ростехнадзора выявило ряд нарушений при строительстве объектов общезаводского хозяйства (ОЗХ) и установки каталитического крекинга на нефтекомплексе ТАНЕКО.
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