Ростехнадзор выявил нарушения при строительстве на нефтекомплексе ТАНЕКО

Приволжское управление Ростехнадзора выявило ряд нарушений при строительстве объектов общезаводского хозяйства (ОЗХ) и установки каталитического крекинга на нефтекомплексе ТАНЕКО.

По данным «Интерфакса», на объекте не велась программа экологического мониторинга во время строительства. Проверяющие считают, что это говорит об отсутствии производственного экологического контроля в период строительства.

Фото: Максим Платонов

Кроме этого, ведомство установило, что на объекте не вели мониторинг за состоянием близлежащих зданий, нет проекта производства геодезических работ и отсутствует геодезическая документация.

Также на стройке не оказалось документа, подтверждающего, что подрядчики прошли обучение по охране труда, пожарной и экологической безопасности.



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