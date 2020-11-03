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Ростехнадзор выявил нарушения при строительстве на нефтекомплексе ТАНЕКО

15:39, 03.11.2020 1
Ростехнадзор выявил нарушения при строительстве на нефтекомплексе ТАНЕКО
Фото: mos.ru

Приволжское управление Ростехнадзора выявило ряд нарушений при строительстве объектов общезаводского хозяйства (ОЗХ) и установки каталитического крекинга на нефтекомплексе ТАНЕКО.

По данным «Интерфакса», на объекте не велась программа экологического мониторинга во время строительства. Проверяющие считают, что это говорит об отсутствии производственного экологического контроля в период строительства.

Фото: Максим Платонов

Кроме этого, ведомство установило, что на объекте не вели мониторинг за состоянием близлежащих зданий, нет проекта производства геодезических работ и отсутствует геодезическая документация.

Также на стройке не оказалось документа, подтверждающего, что подрядчики прошли обучение по охране труда, пожарной и экологической безопасности.

Ранее «Реальное время» сообщало, как изменился строительный рынок Татарстана после футбольного мундиаля и насколько поредели ряды главных зодчих.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:22
    И что теперь, поздно опомнились...
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