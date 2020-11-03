Отец подростка-инвалида выиграл суд у ресторана «Бургер-кинг», но намерен обжаловать компенсацию
Отец подростка-инвалида одержал победу в Савиновском районном суде Казани по гражданскому делу о защите ребенка. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте «Юристы Татарстана».
Сеть ресторанов «Бургер Кинг» не учитывала интересы инвалидов: в мужской уборной не оказалось специальной кабинки. Посетителям ресторана предложили посетить женский туалет, в котором таковая была, но отец подростка счел это за оскорбление.
Ему удалось отсудить у сети ресторана «Бургер Кинг» компенсацию в размере 4 тыс. рублей за моральный вред, 2 тыс. рублей компенсации в пользу потребителя и 5 тыс. рублей за услуги представителя. Размер компенсации его не устроил — он намерен обжаловать решение в Верховном суде Татарстана.
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Наша очередная победа! В Ново-Савиновском районном суде города Казани одержана победа по гражданскому делу в защиту ребенка-инвалида Александра Никишина. Из-за нарушений при эксплуатации здания ресторана «Бургер Кинг» (@burgerking_russia ), которая не учитывала интересы инвалидов, взыскана компенсация морального вреда в размере 4000 рублей, штраф в пользу потребителя в размере 2000 рублей и взыскана компенсация по оплате услуг представителя в размере 5000 рублей. Мы не согласны с данной мизерной компенсацией, решение будет обжаловано в Верховный суд Республики Татарстан. Интересы ребенка-инвалида Александра Никишина и его отца Юрия Никишина представлял наш юрист Ильнур Хамидуллин.
Ранее «Реальному времени» рассказывали о проведенном служебном расследовании после заявления матери ребенка-инвалида об издевательствах.Общество Татарстан
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