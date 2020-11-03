Отец подростка-инвалида выиграл суд у ресторана «Бургер-кинг», но намерен обжаловать компенсацию

Отец подростка-инвалида одержал победу в Савиновском районном суде Казани по гражданскому делу о защите ребенка. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте «Юристы Татарстана».

Сеть ресторанов «Бургер Кинг» не учитывала интересы инвалидов: в мужской уборной не оказалось специальной кабинки. Посетителям ресторана предложили посетить женский туалет, в котором таковая была, но отец подростка счел это за оскорбление.

Ему удалось отсудить у сети ресторана «Бургер Кинг» компенсацию в размере 4 тыс. рублей за моральный вред, 2 тыс. рублей компенсации в пользу потребителя и 5 тыс. рублей за услуги представителя. Размер компенсации его не устроил — он намерен обжаловать решение в Верховном суде Татарстана.

Ранее «Реальному времени» рассказывали о проведенном служебном расследовании после заявления матери ребенка-инвалида об издевательствах.