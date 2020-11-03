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В Казани на 3 тысячи оштрафовали водителя за перевозку ребенка без автокресла

11:39, 03.11.2020
В Казани на 3 тысячи оштрафовали водителя за перевозку ребенка без автокресла
Фото: Пресс-служба ГИБДД по РТ

С 7.00 до 8.00 ул. Карбышева д.40 сотрудники ГИБДД по Татарстану провели рейд «на дороге юный пассажир» в рамках мероприятия «осенние каникулы». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по РТ.

Фото: Пресс-служба ГИБДД по РТ

Они проверили около 65 автомобилей, было выявлено одно нарушение — водитель перевозил ребенка без удерживающего устройства. По этому нарушению составили материал, с водителем провели беседу, также ему выписан штраф в размере 3 тыс. рублей.

Фото: Пресс-служба ГИБДД по РТ

Ранее сообщалось, что в Казани проводили рейд по выявлению скрытых нарушений ПДД.

Общество Татарстан
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