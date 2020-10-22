В Казани проведут рейд по выявлению скрытых нарушений ПДД
Завтра, 23 октября, с 20.00 до 22.00 в Приволжском районе Казани пройдет рейд ГИБДД по выявлению скрытых нарушений ПДД, сообщает МВД Татарстана.
Особенное внимание будет уделяться водителям, которые уже привлекались к административной ответственности, не соблюдающим правила перевозки детей, управляющим автомобилем без водительского удостоверения и в состоянии алкогольного опьянения, а еще внесшим в конструкцию авто недопустимые изменения.
Адресно сотрудники ГИБДД проведут работу с водителями, уклоняющимися от своевременной уплаты штрафов за нарушение ПДД. На особом контроле будут выявлять водителей, не предоставляющих пешеходам преимущества и не соблюдающих правила поведения на проезжей части.
Напомним, еще в Казани в тот же день пройдут проверки общественного транспорта.
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