В Казани проведут рейд по выявлению скрытых нарушений ПДД

Завтра, 23 октября, с 20.00 до 22.00 в Приволжском районе Казани пройдет рейд ГИБДД по выявлению скрытых нарушений ПДД, сообщает МВД Татарстана.

Особенное внимание будет уделяться водителям, которые уже привлекались к административной ответственности, не соблюдающим правила перевозки детей, управляющим автомобилем без водительского удостоверения и в состоянии алкогольного опьянения, а еще внесшим в конструкцию авто недопустимые изменения.



realnoevremya.ru

Адресно сотрудники ГИБДД проведут работу с водителями, уклоняющимися от своевременной уплаты штрафов за нарушение ПДД. На особом контроле будут выявлять водителей, не предоставляющих пешеходам преимущества и не соблюдающих правила поведения на проезжей части.

Напомним, еще в Казани в тот же день пройдут проверки общественного транспорта.

