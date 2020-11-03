Специалист по инфекционным болезням Минздрава России в ПФО объяснила, в каких случаях следует вызывать скорую

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России в ПФО, доцент кафедры инфекционных болезней КГМУ Ирина Кравченко объяснила, при каких симптомах следует общаться к врачам.



— Высокая температура, нарушение вкуса, обоняния, тяжесть в грудной клетке — с высокой вероятностью говорят о коронавирусной инфекции и требуют вызова в врача. Но есть легкие формы, которые могут маскироваться под ОРВИ. Здесь нужно учитывать и эпиданамнез — если на работе или где-то был контакт с больным коронавирусом, то обязательно нужно обратиться ко врачу и исключить корону. Тест-системы сейчас позволяют достаточно быстро пройти обследование и убедиться.

realnoevremya.ru

Если у человека поднялась температура, нужно однозначно обратиться в поликлинику. Там врач даст рекомендации в соответствии с симптомами. Если есть необходимость, к пациенту пришлют сотрудников для забора материала на COVID-19. Если есть желание — можно самому сходить и сдать тест на инфекцию, коммерческие лаборатории принимают.

За минувшие сутки в Татарстане зафиксировали еще 43 случая заражения COVID-19. На утро 3 ноября в республике зарегистрировано 8 549 случаев COVID-19.

