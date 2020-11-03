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В Татарстане выявили 43 новых случая COVID-19

10:55, 03.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане выявили 43 новых случая COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

За минувшие сутки в Татарстане зафиксировали еще 43 случая заражения COVID-19. На утро 3 ноября в республике зарегистрировано 8 549 случаев COVID-19.

Один случай завозной, остальные 42 — контактные. 14 человек госпитализированы, 29 получают лечение на дому.

realnoevremya.ru

Девять случаев зарегистрировано в Казани, восемь — в Нурлатском районе, пять — в Альметьевском, четыре — в Челнах, по три случая выявили в Зеленодольском, Менделеевском, Нижнекамском районах. В Сабинском районе зарегистрировали два случая коронавируса, по одному выявили в Балтасинском, Верхнеуслонском, Камско-Устьинском, Кукморском, Пестречинском, Тюлячинском районах.

За минувшие сутки выздоровели 36 человек, за весь период — 7 606 человек.

ОбществоМедицина Татарстан
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