Татарстан получил больше всего денег из российского бюджета на борьбу коронавирусом

Татарстан вошел в число регионов, которые получили из федерального бюджета более 40% от общей суммы дополнительной поддержки в период коронакризиса, одобренной для субъектов. Республика получила поддержку в размере 13,6 млрд рублей.

Также поддержку получили Краснодарский край (11,7 млрд), Свердловская область (9,9 млрд), Башкортостан (9,7 млрд) и Кемеровская область (9 млрд).

Меньше всего денег досталось Ингушетии (27 млн), Алтаю (154 млн), Тыве (195 млн), Ненецкому АО (216 млн) и Калмыкии (236 млн). Некоторые регионы, например, Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область и другие, не получили средства, пишут «Известия».

Вчера премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об утверждении критериев отнесения граждан к категориям лиц, пострадавших от последствий распространения коронавируса.

