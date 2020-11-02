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В Татарстане утвердили критерии отнесения граждан к пострадавшим от последствий COVID-19

15:03, 02.11.2020
В Татарстане утвердили критерии отнесения граждан к пострадавшим от последствий COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об утверждении критериев отнесения граждан к категориям лиц, пострадавших от последствий распространения коронавируса.

Они утверждаются в целях реализации программы организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от последствий COVID-19.

В список попали следующие критерии:

  • наличие регистрации в службе занятости населения РТ, осуществленной в целях поиска работы не ранее 1 марта;
  • наличие в службе занятости населения РТ информации работодателя о нахождении гражданина под риском увольнения из-за сокращения штата, приостановления деятельности или перехода на сокращенный рабочий день;
  • наличие у человека документа о завершении обучения по программам среднего профессионального или высшего образования в 2020 году либо документа об обучении там на выпускных курсах.
ОбществоВласть Татарстан
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