В Татарстане утвердили критерии отнесения граждан к пострадавшим от последствий COVID-19
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об утверждении критериев отнесения граждан к категориям лиц, пострадавших от последствий распространения коронавируса.
Они утверждаются в целях реализации программы организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от последствий COVID-19.
В список попали следующие критерии:
- наличие регистрации в службе занятости населения РТ, осуществленной в целях поиска работы не ранее 1 марта;
- наличие в службе занятости населения РТ информации работодателя о нахождении гражданина под риском увольнения из-за сокращения штата, приостановления деятельности или перехода на сокращенный рабочий день;
- наличие у человека документа о завершении обучения по программам среднего профессионального или высшего образования в 2020 году либо документа об обучении там на выпускных курсах.
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