Россиянам рассказали о пропадающем иммунитете к коронавирусу
Почти все пациенты, переболевшие коронавирусом, через 3—5 месяцев теряют антитела и подвергаются риску повторного заражения, рассказал руководитель исследования вакцины «Спутник V» на возрастной группе Никита Ломакин.
Эффективность введенной вакцины от COVID-19 со временем будет снижаться. Но перед медициной не стоит задача обеспечивать пациента пожизненным иммунитетом.
Ломакин напомнил, что от гриппа вакцинация проводится каждый год, поэтому в этом нет ничего особенного, передают «Известия».
Ранее академик РАН заявил, что около 20% переболевших теряют антитела к коронавирусу через пару месяцев после выздоровления. По словам ученого, организм формирует «клетки памяти», которые еще предстоит изучить.
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