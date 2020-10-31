Россиянам рассказали о пропадающем иммунитете к коронавирусу

Почти все пациенты, переболевшие коронавирусом, через 3—5 месяцев теряют антитела и подвергаются риску повторного заражения, рассказал руководитель исследования вакцины «Спутник V» на возрастной группе Никита Ломакин.

Эффективность введенной вакцины от COVID-19 со временем будет снижаться. Но перед медициной не стоит задача обеспечивать пациента пожизненным иммунитетом.

realnoevremya.ru

Ломакин напомнил, что от гриппа вакцинация проводится каждый год, поэтому в этом нет ничего особенного, передают «Известия».

Ранее академик РАН заявил, что около 20% переболевших теряют антитела к коронавирусу через пару месяцев после выздоровления. По словам ученого, организм формирует «клетки памяти», которые еще предстоит изучить.

