В Челнах врачи пришили мужчине оторванную наполовину стопу

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В БСМП Челнов пришили оторванную наполовину стопу. Операция прошла успешно, несмотря на то, что при таких повреждениях возможна ампутация из-за вероятного образования гангрены.

В сообщении медучреждения в Instagram говорится, что пациент поступил 15 октября с неполным отрывом стопы. Оперировал его травматолог-ортопед БСМП Айдар Нагуманов, который ранее уже сталкивался с подобной ситуацией.

Процедура длилась несколько часов, сначала врач зашил поврежденную переднюю большеберцовую артерию — единственный уцелевший сосуд, на котором и держалась стопа. Затем были замещены остальные два сосуда. Далее Нагуманов смог приступить к установке аппарата внешней фиксации — конструкции, которая скрепила кости и мышцы ноги.

На следующее утро после операции у пациента уже работали все мышцы, и полностью восстановилось кровообращение. Вскоре его выписали, полное восстановление прогнозируется в течение ближайших шести месяцев.

Ранее в БСМП Набережных Челнов врачи смогли восстановить пациенту разрушенную некрозом кость.