В Челнах врачи восстановили пациенту разрушенную некрозом кость

В Набережных Челнах врачи смогли восстановить пациенту разрушенную некрозом кость. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Татарстана.

В сентябре в нейрохирургическое отделение больницы БСМП Набережных Челнов поступил 34-летний мужчина с болями в пояснице, отдающих в нижнюю конечность. Обычно при таких симптомах врачи подозревают остеохондроз и грыжи межпозвонковых дисков. Однако в этом случае врачи выявили серьезную патологию — асептический некроз головок бедренных костей.

«Это ситуация, когда по ряду причин рассасываются костные элементы сустава. В случае с данным пациентом причиной стала проводимая ранее химиотерапия по поводу злокачественной опухоли», — объяснили в Минздраве Татарстана.

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Врачи решили провести поэтапную замену тазобедренных суставов. Суть операции в том, что пациенту удаляют разрушенную головку бедренной кости, затем выпиливают шейку бедра и на их место, во впадину и в бедренный канал, вставляют специальный протез. Позже врачи планируют заменить и второй сустав.

Сейчас мужчина выписан из больницы и чувствует себя хорошо. Уже через пару месяцев он сможет полноценно ходить.

