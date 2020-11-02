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Экс-замглавы Минобрнауки Татарстана присвоили звание «Почетный работник воспитания и просвещения РФ»

19:39, 02.11.2020
Экс-замглавы Минобрнауки Татарстана присвоили звание «Почетный работник воспитания и просвещения РФ»
Фото: @sulimalarisa

Бывшей замминистра по воспитательной работе Минобрнауки Татарстана Ларисе Сулиме вручили нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации». Об этом Сулима рассказала в соцсети.

«Среди многочисленных наград — эта самая дорогая... Весь профессиональный путь посвящен воспитанию», — подписала пост Сулима.

Она выразила благодарность Казанскому инновационному университету, ректору Асие Тимирясовой, Министерству образования РТ и другим за поддержку и высокую оценку.

Также сегодня медалью Татарстана «За доблестный труд» награждена Наталия Фишман-Бекмамбетова.

Общество Татарстан
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