Экс-замглавы Минобрнауки Татарстана присвоили звание «Почетный работник воспитания и просвещения РФ»
Бывшей замминистра по воспитательной работе Минобрнауки Татарстана Ларисе Сулиме вручили нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации». Об этом Сулима рассказала в соцсети.
«Среди многочисленных наград — эта самая дорогая... Весь профессиональный путь посвящен воспитанию», — подписала пост Сулима.
Она выразила благодарность Казанскому инновационному университету, ректору Асие Тимирясовой, Министерству образования РТ и другим за поддержку и высокую оценку.
Также сегодня медалью Татарстана «За доблестный труд» награждена Наталия Фишман-Бекмамбетова.
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