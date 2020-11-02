Фишман-Бекмамбетова награждена медалью Татарстана «За доблестный труд»
Наталия Фишман-Бекмамбетова награждена медалью Татарстана «За доблестный труд». Соответствующий указ подписан президентом республики Рустамом Миннихановым.
«За плодотворный труд, активную общественную деятельность и большой вклад в благоустройство общественных пространств республики наградить медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» Фишман Наталию Львовну», — говорится в документе.
Указ подписан 30 октября.
Ранее помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова рассказала в интервью о переезде в Казань и работе помощником президента РТ.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым