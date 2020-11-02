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Фишман-Бекмамбетова награждена медалью Татарстана «За доблестный труд»

15:50, 02.11.2020
Фишман-Бекмамбетова награждена медалью Татарстана «За доблестный труд»

Наталия Фишман-Бекмамбетова награждена медалью Татарстана «За доблестный труд». Соответствующий указ подписан президентом республики Рустамом Миннихановым.

«За плодотворный труд, активную общественную деятельность и большой вклад в благоустройство общественных пространств республики наградить медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» Фишман Наталию Львовну», — говорится в документе.

Фото: Ринат Назметдинов

Указ подписан 30 октября.

Ранее помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова рассказала в интервью о переезде в Казань и работе помощником президента РТ.

Общество Татарстан
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