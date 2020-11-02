В Татарстане изъяли автомобиль стоимостью от миллиона рублей за долг по коммунальным платежам в 50 тыс

Фото: пресс-служба УФССП России по РТ

В Нижнекамске у должника по коммунальным услугам приставы изъяли автомобиль. Об этом рассказали в пресс-службе службы судебных приставов.

Мужчина несколько месяцев не оплачивал коммунальные услуги, общая задолженность достигла 50 тысяч рублей. Не погашал он долги и после постановления суда. В отношении него было возбуждено исполнительное производство.

Пресс-служба УФССП России по РТ

В итоге судебные приставы изъяли его иномарку Kia Cerato, цена которой начинается от миллиона рублей. Мужчине дали срок 10 дней на оплату долгов, иначе его машина будет продана на торгах в счет погашения.



Ранее жители Казани пожаловались на очереди к приставам.

