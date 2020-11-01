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В Турции из-за коронавируса умерли 11 россиян

18:51, 01.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Турции из-за коронавируса умерли 11 россиян
Фото: pxhere.com

В Турции в результате заражения коронавирусом умерли 11 россиян, рассказала пресс-атташе посольства РФ в Турции Ирина Касимова.

Всего в стране COVID-19 заразились не менее 326 туристов из России, пишет ТАСС.

pxhere.com

Согласно данным Министерства культуры и туризма Турции, за первые 9 месяцев 2020 года страну посетили 11,9 млн туристов из-за рубежа, из них 1,4 млн человек — из РФ.

Ранее СМИ сообщили о возможном закрытии границ Турции для иностранных туристов.

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