В Турции из-за коронавируса умерли 11 россиян

В Турции в результате заражения коронавирусом умерли 11 россиян, рассказала пресс-атташе посольства РФ в Турции Ирина Касимова.

Всего в стране COVID-19 заразились не менее 326 туристов из России, пишет ТАСС.

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Согласно данным Министерства культуры и туризма Турции, за первые 9 месяцев 2020 года страну посетили 11,9 млн туристов из-за рубежа, из них 1,4 млн человек — из РФ.

Ранее СМИ сообщили о возможном закрытии границ Турции для иностранных туристов.