Казанцы обсуждают видео пранкера, спрыгнувшего с третьего этажа ТЦ

Фото: кадр видео из соцсети

В соцсетях пользователи обсуждают пранкера, который спрыгнул в одном из торговых центров города с третьего этажа на растянутую защитную сетку.

На кадрах видно, что парень спускается на экскалаторе с третьего этажа. В определенный момент он перебирается через перила и прыгает на растянутую сетку.

«А в ТЦ кольце таких сеток нет, хотя там опаснее. Делайте. Тут выдержало, молодцы», — подписал ролик герой видео.

Пользователи соцсетей обсуждают поступок блогера. Одни признаются, что надеялись на разрыв сетки, вторые сетуют на то, что опасный трюк могут повторить подростки и неизвестно, чем это закончится.

Ранее в Казани раздетая девушка в противогазе прогулялась по «Миллениуму».

