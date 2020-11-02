Экс-прокурор Челнов стал советником гендиректора КАМАЗа

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Бывший прокурор Набережных Челнов Александр Евграфов стал советником генерального директора ПАО «КАМАЗ» Сергея Когогина. Об этом сообщает корпоративное издание «Вести КАМАЗа».

realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

Пост прокурора автограда Евграфов занимал с апреля 2008 года. В 2018 году он бы назначен первым заместителем прокурора Чувашии. В этом году Евграфов вышел на пенсию за выслугу лет. В надзорном ведомстве он прослужил более 28 лет.