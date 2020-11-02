Экс-прокурор Челнов стал советником гендиректора КАМАЗа
Бывший прокурор Набережных Челнов Александр Евграфов стал советником генерального директора ПАО «КАМАЗ» Сергея Когогина. Об этом сообщает корпоративное издание «Вести КАМАЗа».
Пост прокурора автограда Евграфов занимал с апреля 2008 года. В 2018 году он бы назначен первым заместителем прокурора Чувашии. В этом году Евграфов вышел на пенсию за выслугу лет. В надзорном ведомстве он прослужил более 28 лет.ПромышленностьМашиностроениеОбществоВласть Татарстан
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