Евграфов Александр Петрович
Общая информация
Родился 25 октября 1966 года в д. Верхняя Баланда Аксубаевского района ТАССР.
Образование
1992 г. — окончил Казанский государственный университет по специальности «юрист».
Трудовая деятельность
1992 г. — следователь прокуратуры г. Набережные Челны.
1992-1994 гг. — старший следователь прокуратуры г. Набережные Челны.
1994 г. — старший следователь прокуратуры РТ.
1994-1996 гг. — следователь по особо важным делам прокуратуры РТ.
1996-1997 гг. — прокурор-криминалист прокуратуры РТ.
1997-1998 гг. — прокурор Октябрьского района РТ.
1998-2000 гг. — прокурор Нурлатского района РТ.
2000-2006 гг. — прокурор г. Чистополь.
2006-2008 гг. — первый заместитель прокурора Архангельской области.
2008-2018 гг. — прокурор г. Набережные Челны.
2018-2020 гг. — первый заместитель прокурора Чувашской Республики.
С 2020 г. — советник генерального директора ПАО «КАМАЗ».
Старший советник юстиции.
Женат, воспитывает сына и дочь.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423827, Автозаводский проспект, 2
- Телефон: (8552) 45-21-98
Дата последнего обновления: 03.11.2020