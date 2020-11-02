В Казани 255 семей получили ключи от своих квартир в ЖК «Салават купере»

Фото: инспекция Госстройнадзора РТ

В Казани 255 семей получили ключи от своих квартир в доме №3 по ул. М. Карима в ЖК «Салават купере». Об этом сообщили в Госжилфонде Татарстана.

Среди новоселов есть соципотечники, работники предприятий, финансирующих программу, многодетные, дети-сироты и молодые семьи. Строительство дома велось в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда»

В 17-этажном доме три подъезда, общая площадь квартир составляет около 15 тыс. кв. м. Все квартиры сдаются в чистовой отделке, оборудованы сантехникой, электроплитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, электроэнергии, регуляторами тепла и автоматической системой удаленного считывания данных.



Ранее сообщалось, что в Казани готовится к сдаче 19-этажный жилой дом №1-6.

