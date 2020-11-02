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В Татарстане с начала учебного года выявили 120 очагов коронавируса в коллективах

12:51, 02.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане с начала учебного года выявили 120 очагов коронавируса в коллективах
Фото: realnoevremya.ru

С начала учебного года в Татарстане выявили 120 очагов в организованных коллективах, рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Коронавирус выявили у 32 школьников, 27 студентов, 61 педагогов. 97 очагов закрыли с единичным случаем заболевания.

realnoevremya.ru

В субботу президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал строгого выполнения предписаний Роспотребнадзора и заявил, что на сегодня повторное введение карантина не планируется и планов по переводу школ на дистант «нет и быть не может».

ОбществоМедицинаОбразование Татарстан
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