Экс-хоккеиста «Салавата» и «Ак барса» осудили за мошенничество с криптовалютой на $800 тысяч

Фото: РИА Новости / Максим Богодвид

Пресненский суд Москвы приговорил бывшего хоккеиста «Салавата» и «Ак барса» Игоря Мусатова к 4 годам колонии за мошенничество с криптовалютой на $800 тысяч. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.



Максимовича осудили по статье за мошенничество в особо крупном размере.

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В прошлом году сообщалось о его задержании по подозрению в мошенничестве. Ранее Мусатов находился в федеральном розыске.

