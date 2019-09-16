Экс-хоккеист «Салавата» и «Ак Барса» задержан по подозрению в мошенничестве

Фото: РИА Новости / Максим Богодвид

Экс-хоккеист сборной России Игорь Мусатов задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

«В Москве задержан находившийся ранее в федеральном розыске Игорь Максимович Мусатов. Он обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В настоящее время Мусатов задержан, в понедельник будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения», — сказал собеседник ТАСС.

Хоккеист находился в федеральном розыске за мошенничество с криптовалютой. Сообщается, что Мусатов вначале договорился о продаже биткоинов, но после получения 45 млн рублей исчез.

Отметим, что в 2013 году хоккеист женился на двукратной олимпийской чемпионке по художественной гимнастике Евгении Канаевой.

Ранее Игорь Мусатов выступал за казанский «Ак Барс» (2006—2008) и уфимский «Салават Юлаев» (2012—2014).