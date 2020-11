УНИКС в Краснодаре уступил БК «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ

УНИКС в гостях проиграл БК «Локомотив-Кубань» (81:93) в матче Единой лиги ВТБ по баскетболу.

Казанцы отлично начали встречу, ведя к концу первой четверти с преимуществом «+13». После этого хозяева перехватили инициативу и к большому перерыву свели разрыв в счете до минимума. В двух последних четвертях команда Евгения Пашутина продолжила начатое, доведя матч до уверенной победы.

Матч недели завершен: «Локо» отыгрывается с «-13» и побеждает УНИКС | Game of the Week is over: Loko beat UNICS after 13-points comeback



@jcraw55 — 22 PTS, @kherv_25 — 22 + 8 REB

John Brown — 18 + 8 REB, @JustJMo — 18 + 8 REB pic.twitter.com/3j6uzcApFC