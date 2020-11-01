В Казани столкнулись пять автомобилей — видео

Фото: кадр видео из соцсети

В Казани произошла массовая авария с участием пяти автомобилей. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

На улице Мередианной в аварии пострадало пять машин. Причем, судя по кадрам, большая часть авто была мирно припаркована на обочине. В эти минуты водители оформляют ДТП.

О возможных пострадавших не сообщается. По предварительным данным, причиной аварии могла стать гололедица.



Отметим, что с сегодняшнего дня в России водители могут оформлять электронное извещение о ДТП вместо бумажного.

