В Казани столкнулись пять автомобилей — видео
В Казани произошла массовая авария с участием пяти автомобилей. Об этом сообщают пользователи соцсетей.
На улице Мередианной в аварии пострадало пять машин. Причем, судя по кадрам, большая часть авто была мирно припаркована на обочине. В эти минуты водители оформляют ДТП.
О возможных пострадавших не сообщается. По предварительным данным, причиной аварии могла стать гололедица.
Отметим, что с сегодняшнего дня в России водители могут оформлять электронное извещение о ДТП вместо бумажного.
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