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С сегодняшнего дня водители смогут оформлять электронное извещение о ДТП

09:26, 01.11.2020
С сегодняшнего дня водители смогут оформлять электронное извещение о ДТП
Фото: realnoevremya.ru

С сегодняшнего дня в России водители могут оформлять электронное извещение о ДТП вместо бумажного. Приложение Российского союза автостраховщиков (РСА) для оформления ДТП по европротоколу заработало по всей России.

Электронное извещение равно бумажному. Оформить его возможно только если в аварии участвовали не более двух автомобилей, нет пострадавших и не причинен ущерб третьим лицам. У обоих водителей должны быть оформлены ОСАГО. Сделать это могут не только физические, но и юридические лица.

Приложение запустили в ноябре прошлого года в пяти пилотных регионах: Татарстане, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Общество Татарстан
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