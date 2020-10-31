На следующей неделе татарстанцев ждет гололедица, мокрый снег и температура не выше 0 градусов

Синоптики Гидрометцентра Татарстана рассказали, какая погода ждет жителей республики на следующей неделе.

Так, в понедельник, 2 ноября, ночью вероятность осадков небольшая, температуры понизятся до +1..-4°C. Утром к южным районам республики поднимется зона теплого фронта. Местами ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, днем температура поднимется не выше 0..+5°C. Утром и днем на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.

соцсети

3 и 4 ноября республика вновь окажется под влиянием антициклона, существенных осадков не прогнозируется. Ночью температуры воздуха будут понижаться до 0..-5°C, днем ожидается +1..+6°C.

На этой неделе в Гидрометцентре России спрогнозировали аномально теплый ноябрь на территории всей страны.