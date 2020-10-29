Синоптики пообещали аномально теплый ноябрь в России
На всей территории России среднемесячная температура в ноябре будет выше нормы.
Особенно высокая температура ожидается в Коми, Архангельской области, Ямало-Ненецком округе, в Якутии, на севере Красноярского края. «Температурный фон ниже нормы не прогнозируется вообще нигде», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Месяц не будет очень дождливым. В большинстве регионов осадки выпадут в пределах нормы. Лишь в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах прогнозируется дефицит осадков, а на юге Западной и Средней Сибири — избыток осадков, пишет ТАСС.
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