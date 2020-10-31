Сегодня днем произошло два пожара в частных жилых домах под Казанью

Сегодня днем произошло два пожара в частных жилых домах. О произошедшем рассказали в МЧС по Татарстану.

Первый пожар произошел в селе Новая Тура Зеленодольского района. В 11 часов там загорелась кровля жилого деревянного дома по улице Слободской. В 13.10 спасатели зафиксировали ликвидацию открытого горения.

В половине первого пожар произошел в поселке Северный Авиастроительного района Казани. На Камышинской в эти минуты горит частный дом.

В обоих случаях пострадавших нет.

Также ночью в Зеленодольском районе Татарстана произошел крупный пожар. Загорелись два дома, два гаража и хозяйственная постройка, принадлежащие одной семье.

