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Происшествия

В челябинской больнице прогремел взрыв

10:36, 31.10.2020

В центре Челябинска прогремел мощный взрыв в городской больнице №2. Инцидент произошел примерно в 11.30 по местному времени.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на экстренные службы, в больнице загорелась и взорвалась кислородная будка. Из больницы эвакуировали порядка 150 пациентов. Кроме того, взрыв выбил стекла в соседних домах.

На момент публикации информация о погибших и пострадавших не поступала.

Сам взрыв попал на видео.

Происшествия
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