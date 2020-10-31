В челябинской больнице прогремел взрыв

В центре Челябинска прогремел мощный взрыв в городской больнице №2. Инцидент произошел примерно в 11.30 по местному времени.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на экстренные службы, в больнице загорелась и взорвалась кислородная будка. Из больницы эвакуировали порядка 150 пациентов. Кроме того, взрыв выбил стекла в соседних домах.

На момент публикации информация о погибших и пострадавших не поступала.

Сам взрыв попал на видео.