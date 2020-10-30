Татинвестгражданпроект показал, как будет выглядеть новое здание челнинского театра «Мастеровые»

Татинвестгражданпроект опубликовал рендерные изображения нового здания, которое будет построено для набережночелнинского театра «Мастеровые».

Пятиэтажное здание возведут на проспекте Чулман, возле загса.

Предполагается, что площадь объекта составит почти 12 тысяч кв.м. Основной зрительный зал будет рассчитан на 497 мест.

Ранее депутат Госдумы Альфия Когогина сообщила, что на строительство здания из федерального бюджета выделено 1,8 млрд рублей.

В этом году в Челнах завершилось строительство татарского драматического театра. Новое здание открывал президент Татарстана Рустам Минниханов.