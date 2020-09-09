Минниханов принял участие в церемонии открытия татарского драматического театра Челнов имени Аяза Гилязова

Фото: пресс-служба президента РТ

Сегодня действующий президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественной церемонии открытия государственного татарского драматического театра Челнов имени Аяза Гилязова. Имя выдающегося татарского писателя и драматурга присвоили театру совсем недавно.



Кроме нового имени, коллектив театра к 30-тилетнему юбилею получил обновленное здание, разделенное на функциональные зоны, удобные для артистов и зрителей. Здание учитывает потребности посетителей с ограниченными возможностями: в зрительном зале предусмотрены специальные места для посетителей в креслах-колясках и их спутников, еще в здании есть пандусы, пассажирский лифт, оборудованные гардероб и туалеты.

В коллективе театра 79 человек, театральную труппу составляют 29 артистов, сообщает пресс-служба президента РТ.

В середине августа стало известно, что татарский драматический театр Челнов назовут в честь драматурга Аяза Гилязова.

