В ДУМ РФ озвучили позицию по трагическим событиям во Франции

Призыв не поддаваться на провокации людей, которые публикуют и поддерживают карикатуры на пророка Мухаммеда, прозвучал от главы Духовного управления мусульман РФ Равиля Гайнутдина.

«Величие и святость ислама невозможно пошатнуть картинками, оскорблениями, фильмами. Осуждая низменные поступки по распространению оскорбительных карикатур, не будем уподобляться невеждам, а сохраним свое достоинство, будем подчеркивать величие ислама поступками благородными и разумными», — сказано в обращении муфтия, опубликованном на сайте ДУМ РФ.

Глава Духовного управления осудил нападение на невинных людей и сообщил о том, что разделяет боль граждан Франции и одновременно считает публикацию оскорбительных карикатур на пророка Мухаммеда «грубейшей провокацией».

«На самом высоком уровне всему человечеству было манифестировано пренебрежительное отношение к религии ислама и всем мусульманским народам», — высказался муфтий по позиции французских властей, заявив, что разочарован ей.

Ранее сообщалось, что за день во Франции произошло три террористических нападения.