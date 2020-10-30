Стилист «Ледникового периода» пересмотрит образ Загитовой в кадре

Фото: Евгений Семенов / sport24.ru

Главный стилист программы «Ледниковый период» Александр Шевчук заявил, что пересмотрит образ олимпийской чемпионки Алины Загитовой в кадре. Ранее фанаты фигуристки выражали неудовлетворенность нарядами, которые показывают ее намного пухлее обычного.

— Есть впечатление, что она смотрится пухлее. Что-то хочется поменять.

— Иногда может быть. Иногда нет. Опять же: зависит от съемки, от камеры, от света. Думаю, это ваше субъективное мнение, но мы подумаем на эту тему, примем к сведению. Сейчас я еще более тщательно посмотрю. Думаю, будем пробовать радовать зрителей, чтобы им это нравилось, — сказал Шевчук.

Ведущий «Ледникового периода» Алексей Ягудин (слева) и Александр Шевчук. Фото: instagram.com/alex_shevchuk_stylist

Также он сообщил, что все наряды фигуристки обсуждаются с Загитовой.

Напомним, недавно стало известно, что Загитова не будет выступать в официальных турнирах по фигурному катанию в 2020 году. Ранее фигуристка дебютировала в качестве ведущей телепрограммы «Ледниковый период» на Первом канале.

Недавно команда тренера Этери Тутберидзе опубликовала фрагмент нового показательного номера Алины Загитовой.