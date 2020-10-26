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Команда Тутберидзе опубликовала фрагмент новой программы Загитовой

14:56, 26.10.2020
Команда Тутберидзе опубликовала фрагмент новой программы Загитовой
Фото: vk.com/eteritutberidze

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова подготовила новый показательный номер. Фрагмент программы был опубликован командой тренера Этери Тутберидзе.

Номер Загитовой поставлен под музыку из мюзикла «Нотр-Дам-де-Пари». Фигуристка планирует выступить с этой программой на гала-вечере «Влюбленные в фигурное катание», запланированном на 7 ноября.

Напомним, недавно стало известно, что Загитова не будет выступать в официальных турнирах по фигурному катанию в 2020 году. Ранее фигуристка дебютировала в качестве ведущей телепрограммы «Ледниковый период» на Первом канале.

СпортФигурное катание
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