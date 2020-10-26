Команда Тутберидзе опубликовала фрагмент новой программы Загитовой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова подготовила новый показательный номер. Фрагмент программы был опубликован командой тренера Этери Тутберидзе.

Номер Загитовой поставлен под музыку из мюзикла «Нотр-Дам-де-Пари». Фигуристка планирует выступить с этой программой на гала-вечере «Влюбленные в фигурное катание», запланированном на 7 ноября.

Напомним, недавно стало известно, что Загитова не будет выступать в официальных турнирах по фигурному катанию в 2020 году. Ранее фигуристка дебютировала в качестве ведущей телепрограммы «Ледниковый период» на Первом канале.