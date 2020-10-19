ТАСС: в этом сезоне Загитова не собирается участвовать в соревнованиях

Российская фигуристка Алина Загитова до конца этого года не будет участвовать в соревнованиях. При этом спортсменка может вернуться в спорт в следующем сезоне.

«Планов выступать на Гран-при, а также на этапах Кубка России и чемпионате страны у Загитовой в этом сезоне нет», — передает ТАСС слова источника.

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Объясняется, что Загитова пропустит контрольные прокаты сборной России из-за занятости в шоу «Ледниковый период».

Напомним, что фигуристка объявила о приостановке спортивной карьеры. Ранее обсуждалась переписка Загитовой с Яной Рудковской, звавшей спортсменку в команду к Евгению Плющенко.