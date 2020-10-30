Водители казанских такси рассказали о необычных случаях на работе

Водители казанских такси рассказали о необычных случаях в своей работе. Об этом говорится в данных опроса «Ситимобил» среди более 17 тысяч водителей.



Так, около 45% водителей Казани рассказали о необычной благодарности от пассажиров: 26% получали приглашение в кафе или домой, 13% таксистов приглашали присоединиться к веселью.

Каждый десятый водитель получал от пассажиров подарок — иногда необычный, например банку соленых огурцов, колбасу из лосятины или носки. Женщины-таксисты обычно получали цветы и шоколад. Однако чаще всего казанцы предлагали отблагодарить водителя за поездку угощением или полноценным ужином.

Еще водители рассказали, что иногда клиенты проявляют к таксистам интерес. Так, 34% опрошенным клиенты задавали личные вопросы, у 27% просили номер телефона, еще 7% клиенты добавили в соцсетях, 3% рассказали о попытках пассажиров сделать совместное фото. 23% таксистов рассказали о том, что начали общаться и дружить с кем-то из пассажиров.

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25% водителей подвозили клиентов с открытыми ранами, ушибами или переломами, у 14% клиент во время поездки терял сознание, 10% водителей помогали клиентам с инсультом или сердечным приступом. Каждый десятый рассказал, что перевозил женщин, у которых начинались роды в машине.

Около 30% казанских таксистов подвозили кого-то из знаменитостей. У 51% остались от этих поездок положительные впечатления, 39% рассказали, что поездки не отличались от других. Только 3% водителей посчитали, что звездные пассажиры вели себя высокомерно и заносчиво. Среди знаменитостей в Казани, которых называли водители, — Салават Фатхетдинов, Хания Фархи, Фирдус Тямаев, Виктор Рыбин, Сергей Шерстнев, игроки сборной России по футболу и другие.

Ранее сообщалось, что в Казани очевидцы заметили ягуара на переднем сиденье такси.