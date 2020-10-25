В Казани очевидцы заметили ягуара на переднем сиденье такси
В воскресенье казанцы заметили ягуара на переднем сиденье машины. Фото появилось в городских пабликах.
«На Назарбаева в такси замечен экзотический пассажир», — подписаны снимки.
Ранее из зоопарка конноспортивной школы «Тулпар» в Набережных Челнах начали забирать диких животных. Республиканские власти посчитали ненадлежащими условия содержания животных. Однако позже было решено провести реконструкцию помещений.
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