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В Казани очевидцы заметили ягуара на переднем сиденье такси

11:04, 25.10.2020
В Казани очевидцы заметили ягуара на переднем сиденье такси

В воскресенье казанцы заметили ягуара на переднем сиденье машины. Фото появилось в городских пабликах.

«На Назарбаева в такси замечен экзотический пассажир», — подписаны снимки.

Ранее из зоопарка конноспортивной школы «Тулпар» в Набережных Челнах начали забирать диких животных. Республиканские власти посчитали ненадлежащими условия содержания животных. Однако позже было решено провести реконструкцию помещений.

Общество Татарстан
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