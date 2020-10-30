В Казани стартует полуфинальный этап Кубка России по волейболу у женщин

Сегодня в Казани стартует этап полуфинала Кубка России по волейболу среди женских команд.

Кроме казанского «Динамо-Ак Барс» в турнире в столице Татарстана примут участие челябинское «Динамо-Метар» и подмосковное «Заречье-Одинцово». Встречи пройдут с 30 октября по 1 ноября.

В первой игре, в пятницу, сыграют хозяйки турнира против «Динамо-Метар». Этот матч также пойдет в зачет чемпионата страны, который был недавно отменен из-за коронавируса в составе челябинской команды.

Завтра «Динамо-Ак Барс» встретится с «Заречье-Одинцово», а в воскресенье подмосковный клуб сыграет с «Динамо-Метар».

Обе игры казанской команды начнутся в 17.00 мск.

Победитель группы выйдет в «Финал четырех», где будет разыгран Кубок России — 2020.

Напомним, в прошлом розыгрыше на турнире первенствовало казанское «Динамо».