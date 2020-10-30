В Казани стартует полуфинальный этап Кубка России по волейболу у женщин
Сегодня в Казани стартует этап полуфинала Кубка России по волейболу среди женских команд.
Кроме казанского «Динамо-Ак Барс» в турнире в столице Татарстана примут участие челябинское «Динамо-Метар» и подмосковное «Заречье-Одинцово». Встречи пройдут с 30 октября по 1 ноября.
В первой игре, в пятницу, сыграют хозяйки турнира против «Динамо-Метар». Этот матч также пойдет в зачет чемпионата страны, который был недавно отменен из-за коронавируса в составе челябинской команды.
Завтра «Динамо-Ак Барс» встретится с «Заречье-Одинцово», а в воскресенье подмосковный клуб сыграет с «Динамо-Метар».
Обе игры казанской команды начнутся в 17.00 мск.
Победитель группы выйдет в «Финал четырех», где будет разыгран Кубок России — 2020.
Напомним, в прошлом розыгрыше на турнире первенствовало казанское «Динамо».СпортВолейбол Татарстан
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