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Роспотребнадзор Татарстана не нашел коронавирус на продуктах, в метро и в сточной воде

10:17, 30.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Роспотребнадзор Татарстана не нашел коронавирус на продуктах, в метро и в сточной воде
Фото: realnoevremya.ru

Заместитель руководителя Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина рассказала о предварительных результатах исследования разных поверхностей. Роспотребнадзор изучает, как долго живет на них коронавирус и можно ли его там найти.

«На сегодня отобрали 669 проб, положительных находок не зарегистрировано, в том числе 54 пробы — сточная вода и 615 смывов в медорганизациях, на объектах торговли и на транспорте», — сообщила Авдонина.

Напомним, что Татарстан оказался в числе пилотных регионов по исследованию присутствия коронавируса на пищевых продуктах.

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