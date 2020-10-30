Роспотребнадзор Татарстана не нашел коронавирус на продуктах, в метро и в сточной воде

Заместитель руководителя Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина рассказала о предварительных результатах исследования разных поверхностей. Роспотребнадзор изучает, как долго живет на них коронавирус и можно ли его там найти.



«На сегодня отобрали 669 проб, положительных находок не зарегистрировано, в том числе 54 пробы — сточная вода и 615 смывов в медорганизациях, на объектах торговли и на транспорте», — сообщила Авдонина.

Напомним, что Татарстан оказался в числе пилотных регионов по исследованию присутствия коронавируса на пищевых продуктах.

