Банк России установил курс доллара на 2 апреля на уровне 80,6234 рубля

Банк России установил на 2 апреля 2026 года официальный курс доллара США на уровне 80,6234 рубля, что на 62,7 копейки ниже предыдущего показателя.

Официальный курс евро повышен на 17,04 копейки и составляет 93,4443 рубля. Курс китайского юаня снижен на 7,34 копейки, до 11,707 рубля.



Ариана Ранцева