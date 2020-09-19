Роспотребнадзор Татарстана ищет коронавирус на продуктах, в метро и в сточной воде

Заместитель руководителя Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина сегодня рассказала о том, как в Татарстане исследуют разные поверхности и изучают, как долго живет на них коронавирус и можно ли его там найти.

— Мы были в числе пилотных регионов по исследованию обнаружения коронавируса на пищевых продуктах — изучали и смывы с упаковки, и сами продукты, приоритет отдавался замороженным и импортным продуктам. Работа велась с августа. А с сентября к ним подключились исследования поверхностей на объектах внешней среды.

В число объектов такого мониторинга вошли 5 медицинских организаций (2 поликлиники и 3 стационара, причем это не ковидные госпитали). Смывы берутся в магазинах (с тележек, считывающих устройств, с терминалов и с полок). Мониторинг недавно еще расширили — добавили транспорт (2 станции метро, аэропорт, оба казанских железнодорожных вокзала). Изучают на наличие коронавируса и сточные воды 4 казанских очистных сооружений.

Смывы берутся еженедельно — по 5 с каждого объекта. А всего на сегодня исследовали 340 таких проб. Вирус ни в одной пробе пока не обнаружен.

