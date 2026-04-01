Индекс Мосбиржи консолидировался около 2775 пунктов
Индекс РТС вырос на 0,7%, лидеры снижения — «Роснефть» и «Южуралзолото», рост показали бумаги «Эн+ Груп» и «Полюса»
Российский рынок акций в среду консолидировался на фоне смешанной динамики blue chips. Индекс Мосбиржи стабилизировался у 2775 пунктов, индекс РТС составил 1084,37 пункта (+0,7%).
Лидерами снижения стали акции «Роснефти» (-3,9%), ПАО «Южуралзолото» (-3,4%) и «Татнефти» (-2,3%). Бумаги «Эн+ груп» (+3,8%), «Полюса» (+2,9%) и «Группы компаний ПИК» (+2,6%) показали рост.
Сдерживающим фактором для покупателей оставалась неопределенность по переговорам по Украине, тогда как рост металлов и новости о планах США завершить конфликт с Ираном поддерживали рынок.
