Татарстанский лыжник Ардашев досрочно выиграл общий зачет Кубка России

Сергей набрал 980 очков и стал недосягаемым для соперников за две гонки до конца сезона

Лыжник Сергей Ардашев досрочно стал победителем общего зачета Кубка России по лыжным гонкам.

В среду спортсмен занял второе место в гонке преследования, прошедшей в Кировске.

За две гонки до завершения сезона в активе Ардашева — 980 очков. Второе место в общем зачете занимает трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, набравший 697 очков. Третью строчку занимает Илья Семиков с 571 очком.

Ранее «Реальное время» писало, что Большунов победил в гонке преследования в Кировске.

Ариана Ранцева