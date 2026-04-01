Татарстанский лыжник Ардашев досрочно выиграл общий зачет Кубка России
Сергей набрал 980 очков и стал недосягаемым для соперников за две гонки до конца сезона
Лыжник Сергей Ардашев досрочно стал победителем общего зачета Кубка России по лыжным гонкам.
В среду спортсмен занял второе место в гонке преследования, прошедшей в Кировске.
За две гонки до завершения сезона в активе Ардашева — 980 очков. Второе место в общем зачете занимает трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, набравший 697 очков. Третью строчку занимает Илья Семиков с 571 очком.
Ранее «Реальное время» писало, что Большунов победил в гонке преследования в Кировске.
