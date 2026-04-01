Открывается новый поток образовательной программы по венчурному инвестированию

Участники изучают подходы к инвестированию в технологические стартапы, знакомятся с методами оценки проектов и учатся формировать стратегию инвестирования

Московский венчурный фонд и Московский инновационный кластер совместно с венчурным онлайн-хабом SberUnity от Сбера начали прием заявок на новый поток образовательной программы «Венчурная академия. Север и Поволжье».

Цель программы — развивать культуру венчурного инвестирования в России и помогать формированию сообщества частных инвесторов. Участники изучают подходы к инвестированию в технологические стартапы, знакомятся с методами оценки проектов и учатся формировать стратегию инвестирования. Курс состоит из теоретического и практического модулей. В рамках практического блока пройдут вебинары с экспертами, питч-сессии стартапов и изучение механизма синдицированных сделок. Среди спикеров программы — партнеры венчурных фондов, представители региональных институтов развития, эксперты Сбера и другие профессиональные игроки венчурного рынка.

— Программа повышает уровень знаний о венчурном инвестировании и формирует активное сообщество инвесторов, готовых поддерживать стартапы. По итогам первого сезона более 80% участников заявили о готовности инвестировать в представленные стартапы, — рассказал Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка.

— Развитие венчурной индустрии требует не только капитала и инвестиционных инструментов, но и сильного профессионального сообщества. Поэтому особое внимание необходимо уделять развитию компетенций у потенциальных инвесторов и бизнес-ангелов. Так создается новая деловая среда, которая способствует развитию венчурной индустрии, — рассказала генеральный директор Московского венчурного фонда Юлия Поволоцкая.