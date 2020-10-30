Расследование дела о покушении на теракт в Татарстане контролирует прокуратура

Фото: МВД по РТ

Расследование уголовного дела о покушении на теракт прокуратура Татарстана взяла на особый контроль. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на террористический акт» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». На место происшествия выехал прокурор Татарстана Илдус Нафиков.



Ранее «Реальное время» сообщало, что этой ночью в Кукморе произошла попытка теракта — на территорию служебной парковки районного отдела полиции 16-летний подросток бросил две бутылки с зажигательной смесью. Полицейские заметили и стали преследовать злоумышленника, при задержании тот бросился на силовиков с ножом и был застрелен.

